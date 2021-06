Gelsenkirchen

Die Spannung steigt, die Vorfreude wächst

Die Protestversammlung von Kumpel für AUF und AUF Gelsenkirchen am Samstag, dem 5. Juni 2021, in Gelsenkirchen Horst wird ein ganz tolles Gesamtensemble an Power und Kultur, neuen Argumenten und Informationen der kämpferischen Bergarbeiterbewegung.

Vorbereitungsgruppe Kumpel für AUF