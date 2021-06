Wählerinitiative Köln-Leverkusen

Fünf tolle Kandidaten und ein Buch als Wahlplakat

Bei schönstem Wetter traf sich am Sonntag, dem 30. Mai 2021, die Wählerinitiative in Köln. Das Treffen auf der Wiese mitten in der Mülheimer Stegerwaldsiedlung war genau richtig – dort sind MLPD, REBELL und Rotfüchse seit Jahrzehnten aktiv und bekannt.

