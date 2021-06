Trauer um den Genossen Sivaram

Das Zentralkomitee der MLPD sendet herzliche Grüße der Anteilnahme an seine Angehörigen und an die CPI(ML) RED STAR. Rote Fahne News dokumentiert den Nachruf der CPI(ML) RED STAR.

Unser geliebter Genosse Sivaram hat uns verlassen; einen Roten Gruß dir, Sivaram!

Genosse Sivaram, der Staatssekretär von Odisha der CPI(ML) Red Star und ihr jüngstes Politbüromitglied, ist am 28. Mai um 23.20 Uhr verstorben, nachdem er wegen Komplikationen mit einer Covid-Infektion ins Krankenhaus in Bhubaneswar eingeliefert worden war. Während der letzten 25 Tage, die er auf der Intensivstation und dann am Beatmungsgerät lag, erhielten wir täglich Berichte aus dem Krankenhaus über seinen kritischen Zustand. Jeden Tag warteten wir auf eine positive Wendung. Aber trotz unserer großen Hoffnung verließ er uns.

Wir sagen ihm: Roter Gruß, Genosse Sivaram, du wirst der kommunistischen Bewegung in diesem Land in Erinnerung bleiben für die Hoffnung und die Erwartungen, die du unter den Massen geschaffen hast, indem du von Grund auf eine mächtige kämpfende Slum-Volksbewegung in Bhubaneswar aufgebaut hast, und auf der Grundlage dieser Massenbasis die Partei und die Massenorganisationen in einer Reihe von Bezirken des Staates, wobei du die Botschaft der Partei in die meisten Teile des Staates getragen hast.

Er kämpfte konsequent gegen alle klassenfremden Strömungen und nahm die Bedeutung der revolutionären Massenlinie auf und organisierte Hunderte von Kämpfen. Darüber hinaus war er Teil aller großen Massenbewegungen von der Chilka-Bewegung bis zur Anti-POSCO-Bewegung, für die er mit Polizeiübergriffen und Verhaftungen konfrontiert war. Er war immer aktiv in der Hilfsarbeit zusammen mit den Genossen, seit der Zeit des Superzyklons.

Während er die Partei kompromisslos aufbaute und gegen Abweichungen vom revolutionären Weg kämpfte, konnte er Beziehungen zu allen Parteien des breiten linken Spektrums und besonders zu den revolutionären linken und kämpfenden Kräften aufbauen. Er wurde von allen fortschrittlichen Kräften als eine führende Stimme der revolutionären Linken anerkannt.

Der Weggang eines so energischen und jungen kommunistischen Kämpfers in einer Zeit, in der die Bewegung hart darum kämpft, die gegenwärtigen großen Herausforderungen zu meistern, ist ein großer Verlust, der nicht einfach wettgemacht werden kann. In diesem Moment ist es für uns alle, die wir ihn so gut kannten und die wir mit ihm zusammengearbeitet haben, nicht einfach, den Schock über seinen Weggang zu überwinden. Aber sein großer revolutionärer Geist verlangt von uns, den Schock zu überwinden und die Aufgaben, denen er sein Leben gewidmet hat, weiterzuführen. Das wird die größte Würdigung für ihn sein.

Wir können verstehen, wie tief die Genossen jetzt trauern. Pramila, seine Lebensgefährtin, eine große Kämpferin, die mit ihm immer in der vordersten Reihe der Bewegung stand, und ihr Sohn Sonu. Wir hoffen, dass Genossin Pramila die Trauer überwinden und ihren Sohn trösten wird, ebenso wie Zehntausende von Slumbewohnern, Arbeitern, Bauern und Freunden aus allen Sektionen, die über diesen unerwarteten Verlust trauern.

Genossen der ganzen Partei, Freunde und Sympathisanten der kommunistischen Bewegung, alle demokratischen Kräfte, mit denen wir zahlreiche Bewegungen führen, lasst uns versuchen, unsere Trauer über das Ableben unseres geliebten Sivaram in revolutionären Geist und Entschlossenheit umzuwandeln, um der kommunistischen Zukunft entgegenzumarschieren, für die Sivaram sein Leben voll und ganz hingegeben hat.

Einen roten Gruß an unseren geliebten Genossen Sivaram!

KN Ramachandra Generalsekretär CPI(ML) Roter Stern

Neu Delhi, 29. Mai 2021.

Gedenkveranstaltung für Sivaram am 3. Juni um 17 Uhr (indische Zeit) mittels Zoom

Genossinnen und Genossen, wir alle sind uns bewusst, was für ein schwerer Verlust der Tod von Com. Sivaram ist. Im Moment trauern wir. Gleichzeitig müssen wir aber auch das Leben von Com. Sivaram feiern und uns von seinem Kampf inspirieren lassen. Aus diesem Grund wird TUCI eine Gedenkveranstaltung für Com. Sivaram am 3. Juni um 17.00 Uhr mittels Zoom durchführen. Dieses Treffen wird live auf der Facebook-Seite des TUCI gestreamt. Den Link für das Zoom-Meeting und die Ortszeit finden Sie unten. Bitte verbreiten Sie die Nachricht unter allen, die teilnehmen möchten.

Donnerstag, 3. Juni 2021

8:30 Uhr (Rio de Janeiro)

12:30 Uhr (Tunis)

13:30 (Paris)

14:30 Uhr (Moskau)

17:00 Uhr (Delhi)

17:30 Uhr (Dhaka)

21.30 Uhr (10 Uhr) (Sydney)

https://us02web.zoom.us/j/89155844119?pwd=Mm93UmJYaXRRckZpRmszVDZSQ05zQT09

Besprechungs-ID: 891 5584 4119

Kennwort : 043671