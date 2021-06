Kandidatencheck beim NDR und WDR nutzen

Die Rote Fahne Redaktion lädt herzlich zu den Korrespondentenseminaren ein. Gemeinsam wollen wir erarbeiten, wie man Artikel für "Rote Fahne Magazin" und "Rote Fahne News" schreibt. Jede(r) kann teilnehmen, der/die das lernen möchte - wir freuen uns besonders über Jugendliche! Wer kann, sollte einen Laptop mitbringen. Die Seminare sind eintägig, am Samstag, 3. Juli, in Hamburg und am Sonntag, 4. Juli, in Stuttgart - jeweils von 11 bis 17 Uhr mit Pausen. Die Teilnehmerzahl ist Corona-bedingt auf 15 beschränkt. Bitte meldet euch zügig in geeigneter Form über rotefahne@mlpd.de an, ihr erfahrt dann die erschwinglichen Kosten und die genauen Orte.