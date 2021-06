Kundgebung "Nie wieder Fujimori"

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprachen sich dafür aus, dass die ultrarechte Sammelbewegung hinter Keiko Fujimori auf keinen Fall die Stichwahl am 6. Juni in Peru gewinnen darf.

Sie ist die Tochter des verbrecherischen und im Gefängnis einsitzenden Ex-Präsidenten von 1990 bis 2000. In seine Amtszeit fielen 270.000 Zwangssterilisationen an indigenen Frauen und Slumbewohnerinnen, um so die Geburtenrate der Armen zu senken.

Alle angesprochenen Teilnehmer unterstützten die Kampagne "Gib Antikommunismus keine Chance!"