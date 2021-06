Lufthansa Technik: Weitere 150 Arbeitsplätze sollen vernichtet werden

Die Standorte Bremen, Düsseldorf, Leipzig und Hannover sollen komplett geschlossen und in Hamburg und Frankfurt sollen die Bereiche stark verkleinert werden. Für Hamburg bedeutet das einen Verlust von 150 Arbeitsplätzen. Hier wurden seit Beginn der Weltwirtschafts- und Finanzkrise und im Zuge der Corona Pandemie im Juli 2020 800 Leiharbeiter und 230 junge Kolleginnen und Kollegen, die noch in der Probezeit waren, entlassen. Bundesweit wurden weitere 300 Arbeitsplätze durch die Nichtverlängerung von befristeten Arbeitsverträgen vernichtet.

Im Mai 2020 gab es eine Demonstration von 400 Lufthansa-Technik-Arbeitern, die gegen die Vernichtung ihrer Arbeitsplätze kämpfen. Das war die erste Kampfaktion seit Jahren bei der Lufthansa Technik. Daraus haben die Kollegen gelernt!

Und so wird am 2. Juni eine weitere Protestaktion vor dem Werkstor der Lufthansa Technik geplant. Sie findet von 12:15 bis 12:45 Uhr am Haupteingang (am Blauen See) statt. Hier ist die Solidarität vor allem der Luftfahrtbetriebe wie auch Airbus in Hamburg gefragt!