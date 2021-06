Madhya Pradesh: 3.000 Junior-Ärzte im Streik

Seit Montag streiken im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh rund 3.000 Ärzte in Ausbildung, d.h. sie verweigern ihre Einsätze in den Gesundheitseinrichtungen in und außerhalb der staatlichen Krankenhäuser. Die angehenden Ärzte befinden sich in Ausbildung an sechs medizinischen Hochschulen. Die Hauptforderung ist, dass sie bei der Behandlung von Covid-19-Patienten besser sozial und finanziell abgesichert sind. Dazu gehört, dass im Fall einer Infektion sie und ihre Familie kostenlos behandelt werden.