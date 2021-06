Menzel malt das Eisenwalzwerk

In deren Bestandskatalog wird es beschrieben: „In einem grossen Eisenwerke neuer Construction (Laurahütte in Schlesien) mit fast durchgehends verschiebbaren Wänden, die trübes Tageslicht allseitig einlassen, blickt man auf die erste Walze eines langen Walzenstranges, welche aus dem benachbarten Dampfhammer die Luppe (das weiss glühende Eisenstück) eben aufgenommen hat. Die selbe ist bereits durch die erste Oeffnung der Walze gegangen und wird durch fünf Arbeiter in Empfang genommen, um von ihnen wieder zurück geschoben und beim erneuten Durchgang durch die Walze unterstützt zu werden: zwei von ihnen packen sie mit grossen Sperrzangen an, zwei andere hantieren mit mächtiger Eisenstange auf sie los, ein fünfter kommt mit seinem Instrument herzu, während die hinter der Maschine aufgestellten Werkleute dem Eisen die Richtung geben."

Ganz neue Aufgabe

Für Menzel ist dies eine ganz neue Aufgabe. Zur Vorbereitung reist er ins schlesische Königshütte. In einem modernem Walzwerk studiert er die Arbeitsgänge und fertigt ca hundert Detailzeichnungen, die ihm dann als Ausgangspunkt für das Gemälde dienen. Menzel zeigt aber nicht nur den Produktionsprozess selbst. Vorne rechts machen Arbeiter Pause und essen, was eine junge Frau ihnen gebracht hat. Sie schaut die Betrachter des Gemäldes an. Links sieht man sich waschende Arbeiter, und im linken Hintergrund den Werksleiter, der die Arbeiter und den Produktionsablauf überwacht.

Sich schnell entwickelnde Produktivkräfte

Menzels Gemälde zeigt den großen Respekt, den er vor ernsthafter, gut gemachter Arbeit gleich welcher Art empfand. Das Ölgemälde gilt als die erste größere Industriedarstellung in Deutschland. Um dem gebildeten Publikum dieses neuartige Gemälde schmackhaft zu machen, gibt die Gemäldegalerie ihm den Beinamen „Moderne Cyclopen“ Figuren die der griechischen Sagenwelt entliehen sind und die Gehilfen des Schmiedegottes darstellen. Das Gemälde ist Ausdruck der sich schnell entwickelnden Produktivkräfte. Die französischen Reparationen 1871 gaben dem deutschen Kapitalmarkt zusätzliche Impulse und verstärkten die Investitionsbereitschaft des Bürgertums. Zwischen 1871 und 1873 entstanden etwa 928 Aktiengesellschaften. Hauptprofiteure waren die Eisenbahn sowie die Stahl-, Kohle- und Maschinenbauindustrie.

Arbeiterbewegung erstarkt

Das Gemälde ist aber auch Ausdruck der erstarkenden Arbeiterbewegung. Menzel hat sie als selbstbewusste Individuen gekennzeichnet, die stolz sind auf ihre Fähigkeiten und den Wert ihrer geleisteten Arbeit kennen. Arbeiter, die wissen, dass ihre Kraft in der Kollektivität steckt. Das Gemälde ist auch eine Anklage der miserablen Arbeitsbedingungen, wenn beispielsweise Arbeiter direkt am Arbeitsplatz essen müssen, bei all dem Gestank der Walzmaschinen. 1863 ist der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet worden, 1869 die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die sich 1875 zur Sozialistischen Arbeiterpartei zusammenschlossen.