Mit dem Waffenstillstand ist noch nichts gelöst

Bis zu 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren vor allem aus den Gruppen der Palästinensischen Gemeinde in Nordrhein-Westfalen gekommen. Die Rednerinnen und Redner waren sehr bewegt und klagten eindringlich die Verbrechen des israelischen Militärs an. In einem Grußwort der MLPD hieß es unter anderem: "Gerechtigkeit für Palästinenser, Nein zum Antisemitismus! ... In zahlreichen Demonstrationen haben jetzt Juden und Palästinenser in Israel gemeinsam gegen die Besatzungspolitik Israels und für Frieden demonstriert." Ein Vertreter der von Felicia Langer begründeten Palästina-Friedensstiftung nahm ebenfalls Stellung gegen die israelische Besatzungspolitik.