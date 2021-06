NRW-Innenministerium: Beschäftigte nach laxem Umgang mit Coronaregeln krank

In Sudbury im Norden der kanadischen Provinz Ontario traten am 1. Juni 2.400 Arbeiter von Vale Inco in den Streik, nachdem sie das Tarifvertragsangebot, das das brasilianische Unternehmen mit der Gewerkschaft UAW vorgeschlagen hatte, abgelehnt hatten. Der Streik betrifft fünf Minen, in denen neben Nickel auch Gold, Silber und Kobalt gefördert und Werke zu deren Aufbereitung. Der 5-Jahres-Vertrag enthielt u.a. eine 4-Prozent Lohnerhöhung, faktisch also eine Lohnsenkung angesichts der Inflation. Es geht auch um bessere Arbeitsbedingungen und Rentenleistungen.