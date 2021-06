Oakland: Demonstranten blockieren israelisches Schiff

Am Freitag blockierten im Hafen von Oakland an der US-Westküste rund 1.000 Demonstranten die Entladung eines israelischen ZIM-Containerschiffs. Die Demonstranten wollen mit ihrer Aktion ihre Unterstützung für den Kampf der Palästinenser gegen die israelische Besatzung ausdrücken. In allen US-Häfen, aber auch in einigen Häfen in Europa, gibt es Aufrufe, alle Schiffe der israelischen ZIM Shipping Line zu boykottieren und das Be- und Entladen zu verhindern. Die ZIM Shipping Line zählt zu den 20 größten Containerschiffsreedereien der Welt.