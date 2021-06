Gelsenkirchen

Seit 23 Jahren Laden für Völkerfreundschaft – jetzt mit neuem Gesicht!

Das Ladengeschäft und Reisebüro people to people in der Gelsenkirchener Innenstadt bietet seinen Kunden ein in dieser Zusammensetzung einzigartiges Programm - jetzt nach Renovierung und Umbau neu gestaltet in einem schönen und frischen Ambiente.

Uwe Pahsticker