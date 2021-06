Was dieses Buch auch so spannend macht ist, dass hier wie in keinem bisher anderen Buch der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG die Polemik in Höchstform entwickelt wird.



Fundierte Munition für spannende Auseinandersetzungen.



Herzlichen Glückwunsch an die Redaktion und den Autor Stefan Engel!

