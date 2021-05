Protestkundgebung gegen Pressezensur

Dem kurzfristigen Aufruf zur Protestkundgebung vor dem WAZ-Medienhaus auf dem Berliner-Platz gegen Pressezensur folgten rund 20 Mitglieder der Wählerinitiative und Freunde des Direktkandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD, Achim Czylwick, sowie weitere Zuhörerinnen und Zuhörer. Einige, die nicht konnten, bestellten Grüße.

„Ihr müsst unbedingt öffentlich machen, dass die WAZ hier ihre Monopolstellung ausnutzt. Sonst gibt es hier ja nichts mehr, “ ließ ein Kollege ausrichten. Am offenen Mikrofon wurde angriffslustig und allseitig diskutiert. So wies Achim Czylwick nach, wie es um die sogenannte Pressefreiheit in Deutschland bestellt ist. Die Lokalredaktion der WAZ verweigerte bis letzte Woche die Veröffentlichung von mehreren Pressemitteilungen über die Kandidatur und die Treffen der Wählerinitiative. Erst nachdem die Wählerinitiaitive am 20. Mai 2021 eine Protestkundgebung in Witten bei der Polizei angemeldet hatte, sah sich die Lokalredaktion genötigt, am 22. Mai 2021 eine kurze Meldung zu veröffentlichen.

Das Totschweigen und als nicht existent darstellen - das ist eine Form der Meinungsunterdrückung durch die Lokalredaktion. Gerade in der Situation, dass immer mehr Menschen mit der herrschenden Politik nicht mehr zufrieden sind, wird bewusste Bevormundung betrieben. Eine Rednerin griff die verlogene „Überparteilichkeit“ der WAZ an. Die WAZ in Witten tut sich besonders mit antikommunistischer Zensur hervor, indem sie alle zensiert, die sich für fortschrittliche gesellschaftliche Perspektiven einsetzen. „Aber die AFD, die wird hofiert“, warf ein empörter Kollege ein.

Wir waren uns einig, dass wir in der Offensive bleiben, das bestätigte auch die Zustimmung mehrerer Passanten, obwohl durch den Regen kaum etwas los war in der Stadt. Das Flugblatt zur Protestkundgebung kam gut an und wir luden zum Treffen der Wählerinitiative ein. Dort wird vor allem diskutiert, wie wir eine große Zahl an Jugendlichen für den Wahlkampf der Internationalistischen Liste / MLPD gewinnen werden.