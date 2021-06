Telefongespräch mit Verkehrsminister Andreas Scheuer

C (mit Telefon, wählt): Ah! Ist dort das Verkehrsministerium? Aha, sehr gut. Ja, guten Tag, Meyer mein Name, aus Gelsenkirchen. Ich hätte gerne mit Herrn Minister Scheuer gesprochen, können Sie mich verbinden? … Geht nicht, so so, nicht im Hause. Ja schade, ich hätte nämlich da eine Frage ... Was?... Ob Sie mir weiterhelfen können?



Ja, mal sehen. Also, es geht darum: Der Europäische Gerichtshof hat ja nun die Bundesregierung verurteilt, weil sie mit ihrer Klimapolitik Millionen Menschen geschädigt hat, die vorgegebenen Stickoxid-Werte nicht eingehalten hat... Wie?.. Wissen sie schon?



Ja, es geht mir ja vor allem darum, dass – wie ich in der Presse lese - bis zu 7. 000 vorzeitige Todesfälle in Deutschland auf Luftverschmutzung zurückzuführen sind ...



Aha, ja, ja, verstehe... Sie meinen also, alles wird jetzt besser. Die Werte sind schon besser ... Gut, mag sein, aber die Presse schreibt ja, dass dieses Urteil – ich zitiere - eine “schallende Ohrfeige für die Diesellobbyisten auf der Regierungsbank” sei ...



Wie bitte? ... Das ist völlig überzogen? … Aber 70.000 Menschen … was, was sagen Sie: Sie sind auf einem guten Weg, das Problem zu lösen?



Und genau da sind wir bei meinen Punkt: kennen Sie Charly Chaplin? Ja? Gut. Der hat nämlich mal gesagt, dass man ein Problem nicht mit der gleichen Denkweise lösen kann, mit der man das Problem geschaffen hat. Meine Frage daher: Hat der Verkehrsminister denn seine Denkweise jetzt geändert?



Hallo, hallo... was ist denn? Mit wem spreche ich?... Herr Minister Scheuer, ach, sind so doch im Hause? Schön ... Was, was ist ..., ich soll mich hier nicht aufspielen. Aufspielen ...? ... Ich müsse meine Denkweise ändern? Was ... “Denkweise” ist eine ideologische Kategorie? Ja eben, sicher doch...



Aber Herr Scheuer, genau wegen ihrer Ideologie: wollen Sie jetzt den Lobby-Einfluss der Auto-Monopole beibehalten oder abschaffen?... Was? … Bei uns herrscht freie Marktwirtschaft, keine Planwirtschaft …?



Ja, Herr Scheuer, wenn Sie schon so fragen: wäre da die Planwirtschaft ohne Lobby nicht vielleicht besser für die Luft der Menschen, als die Profitinteressen der ...



Hallo, Herr Minister, Herr Minister, sind Sie noch dran?



Jetzt hat er aufgelegt... Ja super gemacht - Herr Minister Bescheuert!