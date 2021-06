Vorbereitung der Protestversammlung von Kumpel für AUF

Die kämpferische Bergarbeiterbewegung ist Teil des Kampfes um wirklichen Gesundheitsschutz und gegen politische Notstandsmaßnahmen. Die Corona-Pandemie muss bekämpft werden, um die Gesundheit der Menschen weltweit zu schützen, und damit sich die Bedingungen für unsere Kämpfe wieder verbessern.

Wenn in den Kommunen die Installation von Luftfiltern gefordert wird, heißt es mal wieder „zu teuer“ - lüften sei genauso gut! Die Kosten für alle Bergkamener Schulen lägen bei ca. 1Mio €. Die Bergbaustädte gehören nicht zufällig zu den ärmsten des Ruhrgebiets. Die RAG hat heute ein Bilanzvermögen von 19 Mrd. € . Die Kommunen, in denen diejenigen leben, die all das erwirtschaftet haben, sind dagegen hoch verschuldet. Da ist dann halt für sinnvollen Gesundheitsschutz unserer Kinder „kein Geld“ da!

Auch deswegen teilen wir als kämpferische Bergarbeiterbewegung die Forderung: Für wirksamen Gesundheitsschutz auf Kosten der Konzerne! Und laden herzlich ein, auch dafür mit uns gemeinsam zu kämpfen.

Protestdemonstration gegen die RAG-Politik der verbrannten Erde am Samstag, dem 5. Juni 2021, 12 Uhr Gelsenkirchen Marktplatz Horst-Süd