30.000 Pflegekräfte streiken

Nach dem Scheitern der Verhandlungen über bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal in den Krankenhäusern in Neuseeland sind heute rund 30.000 Menschen in einer 8-Stunden-Streik getreten. Die Gewerkschaft NZNO hatte das "Angebot", die Löhne um 1,4 Prozent zu erhöhen, als entschieden zu niedrig zurückgewiesen und fordert bessere Arbeitsbedingungen und weniger Stress. In vielen Städten fanden Demonstrationen statt, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die medizinische Versorgung beschränkte sich auf die Behandlung von Notfällen.