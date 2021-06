Begeisternde Orchideenwanderung der MLPD im Maintal

Von einem Felsvorsprung über dem Maintal mit Blick in die ganze Region hielt unser langjähriger Führer vom Bund Naturschutz einen kurzen fundierten Vortrag über die Entwicklungsgeschichte der Pflanzen- und Tierwelt seit der vorletzten Eiszeit bis zur Durchdringung unserer ganzen Umgebung mit Kulturlandschaft und der Bedeutung des Menschen für die Entwicklung der Orchideen in unserer Region. Das richtete sich schon gegen eine mystische Verklärung von „ursprünglicher Natur“. Der Vertreter der MLPD begrüßte nochmal alle, stellte die drei Organisationen mit ihren Zielen vor und begrüßte die Zusammenarbeit. Er sprach sich gegen eine einseitige Ausrichtung des Umweltkampfes gegen die Klimakatastrophe unter Ausblendung der sonstigen kapitalistischen Zerstörung unserer Lebensgrundlagen aus und betonte, dass die

weltweiten Zerstörungen nur im Sozialismus einer umfassenden Lösung zugeführt werden kann.

Das gab genügend Zündstoff für weitere Diskussionen, auch wenn so manchem die Luft beim nachfolgenden Anstieg auf den Tiertalberg knapp wurde. Während wir auf den Felsen zunächst eine Unzahl von Knabenkräutern bewunderten, sahen wir auf einer Trockenwiese des Bundes Naturschutzes, die seit Jahren nicht mehr gedüngt wird, die Vielfalt von Pflanzen - unter anderem andere Orchideen - und Schmetterlingen, die sich auf solchen Wiesen entwickeln und einen Teil des Kampfes für Artenvielfalt darstellt.

Nach weiterer anstrengender Wanderung erreichten wir den Höhepunkt der Wanderung: einen großen Standort von Frauenschuh. Unsere Region ist die trockenste Region von ganz Deutschland, was in den letzten Jahren der Landwirtschaft ganz schön zu schaffen macht, und auch der Standort des Frauenschuh litt darunter. Dieses Jahr konnte sich jedoch der Frauenschuh prächtig entwickeln. Beim anschließenden Zusammensein an den Fischteichen mit Ausgabe von Lunchpaketen, Wasser, Bier und Wein waren alle froh, mal wieder soziale Kontakte zu haben.