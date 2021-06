Engels - am Ende ein bürgerlicher Parlamentarier?

Bei einer Veranstaltung in Bremen, auf der der neue Engelsfilm gezeigt und besprochen wurde, kam die Frage auf, ob Engels zum Ende seines Lebens zu einem Parlamentarier geworden sei und das revolutionäre Ziel aufgegeben habe.

Nein, Engels blieb seinen revolutionären Idealen zeitlebens treu. Die Kette von Verfälschungen einer seiner Schriften, die der Autor des Briefes aufdeckt, liest sich wie ein Krimi. So musste Engels an Paul Lafargue schreiben: „(Wilhelm) Liebknecht hat mir gerade einen schönen Streich gespielt. Er hat meiner Einleitung … alles das entnommen, was ihm dazu dienen konnte, die um jeden Preis friedliche und Gewaltanwendung verwerfende Taktik zu stützen, die es ihm seit einiger Zeit, besonders in diesem Augenblick zu predigen beliebt, wo man in Berlin Ausnahmegesetze vorbereitet. … Ich bitte sie also, den vollständigen Artikel abzuwarten, ehe sie urteilen.“

