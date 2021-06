Im Interview mit Rote Fahne News berichtet sie von ihren Erfahrungen.

Rote Fahne: Du hast bisher 6 Bücher „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ verkauft. Wie gehst du an den Buchverkauf heran?

Lotta: Ich klappere alle meine Freunde ab und nehme das Buch überall hin mit: Zu Demos, Geburtstagen, Einladungen zum Essen. Dann habe ich mir für jeden überlegt, was sein Thema ist.

Rote Fahne: Was sind das für Themen?

Lotta: Unter Freunden diskutiere ich teils schon lange sehr grundsätzliche Fragen, zu jeder steht was im Buch. Ein Freund war letztens fassungslos, als ein Kumpel von ihm vertrat, man müsse die persönlichen Freiheiten ausbauen und dazu gehöre für ihn auch die Freiheit, den Holocaust leugnen zu können. Mein Freund hat sich Beratung dazu gesucht und mit dem Buch gefunden. Für migrantische Freunde ist die Geschichte des Antikommunismus in Deutschland sehr wichtig. Oder auch die Frage, wie es dazu kommen kann, dass ehemals revolutionäre Migranten in Deutschland zu Reformisten werden konnten. Hier spielt der Antikommunismus eine große Rolle.