Hafenarbeiter in Oakland verhindern das Entladen israelischer Schiffe

Es wurde erfolgreich verhindert, dass die im israelischen Haifa ansässige Reederei ZIM in Oakland andockt. Am 5. Juni gab die Reederei auf Twitter bekannt, dass der Frachter angesichts des Ausmaßes der Proteste den Hafen verlässt.

Bereits im vergangenen Monat hatten sich Mitglieder der Transport and Allied Workers Union of South Africa geweigert, ein ZIM-Schiff in Durban zu entladen, als Reaktion auf einen Solidaritätsaufruf des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes Palästinas. Genauso zeigten auch italienische Hafenarbeiter ihre Solidarität mit dem palästinensischen Volk, indem sie sich weigerten, ein mit Waffen beladenes Boot nach Israel zu besteigen.

ZIM hatte bis letzte Woche keine weiteren Versuche unternommen, in der Stadt anzudocken. Zusätzlich zur Blockade von Oakland haben sich Aktivisten und Hafenarbeiter im ganzen Land verpflichtet, alle ZIM-Schiffe zu blockieren, die versuchen, in ihrer Stadt zu entladen. Die Aktion der Dockarbeiter von Oakland zog am Sonntag Fans in anderen Hafenstädten des Landes an, wie zum Beispiel in Elizabeth, New Jersey.