Haft-Zuckerarbeiter streiken wieder

Am 1. Juni traten nun rund 300 Arbeiter des iranischen Zuckerunternehmens Haft Tappeh in den Streik, weil sie seit März keinen Lohn erhalten haben. Vorausgegangen war ein Erfolg: Vor einem Monat hatte ein Gericht die Privatisierung des Industriekomplexes mit rund 5.900 Beschäftigten – eines der größten in der iranischen Provinz Chuzestan – annulliert, dafür hatten die Arbeiter seit Jahren gekämpft. Der Kampf um Lohn und Arbeitsbedingungen richtete sich aber auch immer gegen die staatliche Repression des Mullah-Regimes und für die Freilassung von inhaftierten Kollegen.