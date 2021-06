"Hand und Koje" heißt es in der Seefahrt!

Gleichartiges bietet Euch der Ferienpark Plauer See in Alt Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern, auf einer Insel mitten im Plauer See, an.

Im Sinne des Subbotnik-Gedankens¹ solidarisch mit den Mitarbeitern des Ferienparks, könnt ihr eine spannende Auszeit auf der naturreichen Insel nehmen. Der ökologisch nachhaltig betriebene Ferienpark sucht ab sofort Hilfskräfte für die Bereiche Restaurantservice, Hauswirtschaft und Hausmeisterei/Gärtnerei.

Ihr könnt die Hälfte des Tages bei uns Urlaub machen und die andere Hälfte des Tages bei uns im Team aushelfen. Oder ihr macht ganze Tage Urlaub und arbeitet dann einen ganzen Tag bei uns. Dadurch helft ihr uns und ihr könnt euch leichter einen Urlaub finanzieren. Es gibt verschiedene Arten, sprecht uns am besten konkret an

Habt ihr Interesse, dann meldet euch bitte hier: Ferienpark Plauer See, Lena Goltz, info@ferienpark-plauersee.de, Tel. 039932-82700.

Wir freuen uns auf euch!