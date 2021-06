Imperialistische Vorstöße der EU im Südchinesischen Meer

Die EU plant eine stärkere Präsenz im Südchinesischen Meer, da sie ihre eigene indo-pazifische Strategie festlegen will, so sagte der Chef der EU-Außenpolitik Josep Borrell bei einem Besuch in der Region. Die EU diskutiere die Möglichkeit, sich an gemeinsamen Übungen im Südchinesischen Meer zu beteiligen, während sie gleichzeitig den ASEAN-Ländern, insbesondere Indonesien, anbot, sich an der Entwicklung dieser neuen strategischen Ausrichtung der EU zu beteiligen. Er sagte, die europäischen Marinen seien im Südchinesischen Meer nicht sehr präsent, da sie sich mehr auf das Mittelmeer, den Persischen Golf und die Küste Afrikas konzentriert hätten. "Aber mehr und mehr werden wir anfangen, eine stärkere Präsenz zu zeigen, weil 40 Prozent unseres Handels durch das Südchinesische Meer laufen und es eine Art Hauptschlagader für uns ist. Sie werden also mehr und mehr eine verstärkte europäische Seepräsenz sehen.“