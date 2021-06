Impfversprechen der G7 vollkommen unzureichend

Angesichts sich verschärfender zwischenimperialistischer Widersprüche und Konkurrenz stecken die Teilnehmer ihre Pfründe ab, verhandeln über taktische Bündnisse und betreiben ihren Machtpoker. Unter diesen Vorzeichen ist gerät auch das Verteilen des lebensnotwendigen Corona-Impfstoffs zum Tauziehen unter Imperialisten.

Impfstoff für alle Menschen – weltweit! Von dieser Losung, die Ausdruck einer tiefempfundenen solidarischen Haltung gegenüber der Menschheit ist, sind die Regierungschefs der G7 meilenweit entfernt. Wenn sie sich jetzt zu 1 Milliarde Impfdosen für ärmere Länder durchringen, so bleibt dies ein Armutszeugnis schwerreicher Industrienationen gegenüber den Milliarden Menschen in ärmeren Ländern, die den Impfstoff dringend benötigen. Die Bevölkerung der G7-Staaten bildet einen Anteil von 10 Prozent der Weltbevölkerung.

Mit ihrer angeblich großzügigen Geste wird davon abgelenkt, dass sie Impfstoffe horten (USA), eine Freigabe von Impfpatenten strikt ablehnen (Deutschland und Großbritannien), an die Weitergabe von Impfstoffen wirtschaftliche Zugeständnisse knüpfen (China) und letztendlich nationalistische und imperialistische Interessen ihre Politik prägen: Die vorrangige Bedienung der Interessen ihrer Monopole. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden 75 Prozent aller Covid-19-Impfstoffe in lediglich zehn Ländern verimpft, vor allem in den USA und Europa. Nur 0,3 Prozent des Impfstoffs erhielten ärmere Länder. Die WHO hält 11 Milliarden Impfdosen für nötig, um für eine Herdenimmunität 80 Prozent der Bevölkerung in Ländern mit geringen oder mittleren Einkommen zu impfen.

Breite Kritik an diesen mageren Zusagen gab es schon im Vorfeld. Bundeskanzlerin Angela Merkell wird aufgefordert, ihre Blockadehaltung gegen die Freigabe der Impfstoff-Patente zu beenden. Umweltschutz- und Menschenrechtsgruppen protestierten vor Ort unter anderem gegen die Politik in der Corona-Pandemie. Schon letztes Jahr forderten Entwicklungsländer, ICOR, Medico International oder in Deutschland die MLPD, den Patentschutz für Covid-19-Impfstoffe aufzuheben.