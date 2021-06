Kampf für den Schutz der Weltmeere dringend notwendig!

Nach den beiden Weltkriegen im letzten Jahrhundert wurden Tonnen von Munition und vor allem von Giftgasen einfach im Meer entsorgt. Die Fässer, in denen die Giftstoffe versenkt wurden, rosten vor sich hin – und durch! Die Giftstoffe gelangen an die Strände von Nord- und Ostsee und überall dort, wo ähnlich gehandelt wurde. Sie gefährden unmittelbar Menschenleben. Die Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) fordert in einem „Stichwort BAYER – Extra“ völlig zu Recht, dass diese Chemie-Gifte auf Kosten des BAYER-Konzerns geborgen werden müssen. Denn dieser Konzern war mitverantwortlich für ihre Produktion.

Auch das geplante Ablassen des durch die Katastrophe in Fukushima radioaktiv verseuchten Abwassers in den Pazifik ruft berechtigte Proteste in aller Welt hervor. Diese Abwässer seien völlig unbedenklich, da sie im Meer deutlich verdünnt würden, behaupten der japanische Atomkraftwerkbetreiber TEPCO und die japanische Regierung. Doch für radioaktive Strahlung gibt es keinen unteren Grenzwert! Auch in Deutschland wurden in den Anfangsjahren der Atomenergie-Nutzung radioaktive Abfälle in Fässern ins Meer gekippt. Heute noch werden radioaktive Abwässer aus den Wiederaufbereitungsanlagen für Atommüll in La Hague (Frankreich) und Sellafield (Großbritannien) ins Meer geleitet. Die Forderung nach sofortiger Stilllegung aller Atomanlagen weltweit ist wichtiger denn je.

Die Beispiele unverantwortlicher Verschmutzung und Vermüllung der Weltmeere verdeutlichen die „mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur“, wie sie im Buch „Katastrophenalarm!“ von Stefan Engel beschrieben wird. Sie wird erst aufhören können, wenn der profitorientierte Kapitalismus der Geschichte angehört.