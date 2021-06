Kurdischer Befreiungskampf

2. Kongress von KON-MED rückt den Aufbau des Verbands ins Zentrum

Am 6. Juni 2021 fand der zweite bundesweite Kongress von KON-MED (Konföderation der Gemeinschaften Kurdistans in Deutschland e.V.) in Köln statt. Die Einleitungsreden von Tahir Köcer (einer der bisherigen Co-Vorsitzenden von KON-MED) und weiteren kurdischen Vertretern griffen den „Vernichtungskrieg“ des faschistischen Erdoğan-Regimes gegen den kurdischen Befreiungskampf an. Sie riefen zur Solidarität dagegen auf.

Rote Fahne News