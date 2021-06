Lied der Wählerinitiative „Keiner schiebt uns weg!“

Wir sind die Stahlarbeiter – keiner schiebt uns weg!

Nur kämpfen bringt uns weiter – keiner schiebt uns weg.

Ausländer, Deutsche, Jung und Alt - keiner schiebt uns weg.

Der Raubzug macht vor Keinem halt - keiner schiebt uns weg.

Peter ist unser Kandidat - keiner schiebt uns weg.

Verlass auf ihn in Wort und Tat - keiner schiebt uns weg.

Als Arbeiter Marxist-Leninist - keiner schiebt uns weg.

Was Thyssen höchst unbequem ist - keiner schiebt uns weg.

Refrain:

So wie ein Baum beständig steht am Wasser,

keiner schiebt uns weg.

Keiner, ja keiner schiebt uns weg.

Keiner, ja keiner schiebt uns weg.

So wie ein Baum beständig steht am Wasser,

keiner schiebt uns weg.

Einschüchterung ha`m sie versucht - keiner schiebt uns weg.

Dagegen ha`m Kollegen geflucht - keiner schiebt uns weg.

Die Ermahnung akzeptier`n wir nicht - keiner schiebt uns weg.

Peter gewann vor dem Gericht - keiner schiebt uns weg.

Thyssen hat Angst vor unsrer Kraft - keiner schiebt uns weg.

Gemeinsam ha`m wir viel geschafft - keiner schiebt uns weg.

Wer kämpft kann gewinnen - keiner schiebt uns weg.

Doch einer muss beginnen - keiner schiebt uns weg.

Refrain ...

Die Arbeiter sind eine Macht - keiner schiebt uns weg.

Wenn ihre Kraft bewusst gemacht - keiner schiebt uns weg.

Denn alle Räder steh`n still - keiner schiebt uns weg.

wenn unser starker Arm es will - keiner schiebt uns weg.

Der Jugend so ein Vorbild sein - keiner schiebt uns weg.

Und auch die Frauen reih`n sich ein – keiner schiebt uns weg.

Drum nehmt da oben euch in acht – keiner schiebt uns weg.

Der Anfang ist von uns gemacht – keiner schiebt uns weg.

Refrain ...

Wir steh`n für unsere Rechte ein - keiner schiebt uns weg.

Das kann aber nicht alles sein - keiner schiebt uns weg.

Die Zukunft liegt in unsrer Hand - keiner schiebt uns weg.

Dafür zusamm` im ganzen Land - keiner schiebt uns weg.

Der Sozialismus ist das Ziel - keiner schiebt uns weg.

Das ist verlangt gar nicht zu viel - keiner schiebt uns weg.

Die Ausbeutung wird abgeschafft - keiner schiebt uns weg.

Die Unterdrückung weggerafft - keiner schiebt uns weg.

Die Arbeiter den Staat regier`n – keiner schiebt uns weg.

Die Herrschenden alles verlier`n – keiner schiebt uns weg.

Die ganze Menschheit dann befreit - keiner schiebt uns weg.

Mach mit damit`s bald ist soweit - keiner schiebt uns weg.

Refrain