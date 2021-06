Nachbarn im weltanschaulichen Gespräch

Er hat am 1. Mai das Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ gekauft. Ich frage, ob er schon angefangen hat es zu lesen. „Ja, die Einleitung. Ich bin gespannt auf den Schluss.“ Wie es ihm gefällt? „Es ist interessant. Uns wurde in meiner Jugend in der Türkei ja immer dieses und jenes über den Kommunismus erzählt.“ Ich hake nach: positiv oder negativ? „Naja, es hieß immer, der Kommunismus sei schlecht." Also wurde der Antikommunismus verbreitet? Er weicht etwas aus: „Weißt du, bei mir kann jeder seine Meinung haben. Ich akzeptiere alle Meinungen. Jeder Mensch ist gleich. Ich höre in Ruhe zu und sage dann meine Meinung.“