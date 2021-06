Neues Buch der MLPD wird Tagesgespräch beim Daimler

Dazu wurde ein Flyer verteilt, in dem es heißt: "Viele von uns haben die Nase voll, von der ewigen und verschärften Ausbeutung des Menschen und der Natur, von den kapitalistischen Krisen und dass wir dafür bluten sollen. Damit der Rekordprofit von Daimler z.B. noch weiter gesteigert werden kann, will der Vorstand weiter an der massenhaften Arbeitsplatzvernichtung und Arbeitshetze festhalten.“ Und der Flyer endet damit: „Das Buch soll helfen, dass wir mit diesen Einflüssen fertig werden, um den konsequenten Kampf für unsere Tagesinteressen und für eine Zukunft in einer von Ausbeutung und Unterdrückung befreiten Gesellschaft zu führen. Eure Betriebsgruppen der MLPD."

Das war verbunden mit Ansprachen wie: „Mit Daimler und dem Kapitalismus gibt es keine Zukunft. Die sind in der Krise, deswegen verteufeln sie den Kommunismus. Hier das Buch, das uns hilft, damit fertig zu werden.“