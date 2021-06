Streik für bessere Arbeitsbedingungen

Am 3. Juni beteiligten sich Beschäftigte von neun großen Krankenhäusern in Sri Lanka an einem 5-Stundenstreik für bessere Arbeitsbedingungen. Es beteiligten sich rund 20.000 Ärzte, Krankenpflegekräfte und Verwaltungspersonal an dem Streik für bessere Schutzausrüstung in der Pandemie, Gefahrenzulagen, Verpflegung während der Schichten, besonderer Schutz von Schwangeren. Seit die Corona-Infektionszahlen stark angestiegen sind, gab es immer wieder Proteste im Gesundheitswesen. Allerdings rief nur ein Teil der Gewerkschaften zu diesem Streik auf.