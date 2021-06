Streiktag der Automobilarbeiter und -arbeiterinnen

Die Mobilisation richtet sich gegen die zunehmenden Angriffe auf Arbeitsplätze, besonders der Leiharbeiter, auf Löhne, Arbeitsbedingungen und Renten. Es wird regionale Streikversammlungen geben, unter anderem in Douai für den Norden, in Flins für die Region Paris, in Sochaux für den Osten. Die Sprecherinnen und Sprecher der internationalen Konzernzusammenarbeit bei GM und Stellantis rufen zu einer Solidaritätsdelegation nach Sochaux auf. Für den konzern- und länderübergreifenden Kampf der Automobilarbeiter!