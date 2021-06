Wählerinitiative „Lena Salomon“ gegründet

Sie und die Direktkandidaten für die beiden Wahlkreise im Land Bremen, Wolfgang Lange für Bremen 1 und Jürgen Bader für Bremen 2 / Bremerhaven, stellten sich vor. Es wurde beschlossen, einen gemeinsamen Kandidatenflyer für die drei Kandidaten zu erstellen, wobei jeder besondere Schwerpunkte setzt. Bei Lena Salomon sind das v. a. die Jugend und die Geflüchteten, für die sie sich besonders einsetzt und ihnen hilft, sich selbst zu organisieren.

Bei Wolfgang Lange, einem langjährigen IG Metaller, die Arbeiterkämpfe und der Internationalismus – er war als Internationaler Brigadist in Kobanê. Und bei Jürgen Bader die Hafenarbeiter, zu denen er z.T. enge Freundschaften pflegt. So las er aus einem Brief eines Kollegen beim Gesamthafenbetriebsverein vor, dass es gut ist, wenn ein Kämpfer wie er in den Bundestag komme – er dann aber aufpassen müsse, in diesem "Sumpf" nicht in die "Klapse" zu kommen.

Es gab gute Hinweise, wie die Vorstellungen für den Flyer noch angriffslustiger werden und Fragen aufgegriffen und beantwortet werden wie: "Lohnt sich das denn, sich so einzusetzen?“

Ein Vorstand, Kassierer und Revisor wurden gewählt, Kandidatengrundsätze und Grundsätze der Wählerinitiative beschlossen. Für die Erstellung der Kandidatenfotos, Layout des Flyers, Öffentlichkeitsarbeit und Soziale Medien, Plakatierpläne und Bau eines Großflächenplakats meldeten sich Mitstreiterinnen und Mitstreiterinnen. Eine erste Spendensammlung ergab 45 €. Die nächsten Termine wurden vereinbart: Nächstes Treffen am 3. Juli 2021 um 16 Uhr im Freizi Buntentor, und die Vorbereitung inhaltlicher Beiträge übernommen.

Das nächste Einleitungsthema soll sich auf die Verbindung von Kandidatengrundsätzen der Wählerinitiativen und der Pariser Kommune beziehen und welche Rolle dies spielt für den Aufbau des Sozialismus und den Kampf gegen den Antikommunismus. Dazu passt auch die Vorstellung des neuen REVOLUTIONÄREN WEG "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus."