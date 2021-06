Rüsselsheim

Wie sollen wir mit 68 noch angemessene Pflege leisten können?

Die Korrespondenz aus dem Ruhrgebiet zu dem aktuellen Zustand in den Pflege- und Seniorenheimen hat mich sehr berührt, schreibt eine Leserin an "Rote Fahne News", weil ich selbst in der Altenpflege beschäftigt bin.

Leserbrief