17. Juni: Stefan Engels' Buch hilft antikommunistische Hetze zu entlarven

Dieses Buch hilft dabei, diesen Widerspruch, diese Dialektik, zu erkennen. Es ist auch hilfreich für die Auseinandersetzungen an bestimmten Jahrestagen: So wird um den heutigen 17. Juni wieder ein mediales antikommunistisches Trommelfeuer auf die Menschen prasseln. Die Demonstrationen in der jungen DDR im Juni 1953 seien Ausdruck der Unzufriedenheit mit dem Sozialismus gewesen und dieser hätte nur Panzer als Antwort gehabt. Was aber war die konkrete Situation? Wie waren die Klassenverhältnisse? War die DDR ein sozialistisches Land? All diese Fragen werden geflissentlich von den bürgerlichen Medien und Geschichtsschreibern ausgelassen.