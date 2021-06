25 Jahre Solidarität International e.V. - Brückenkonzert am nächsten Samstag in Neudorf

Die Menschen vor Ort wissen am Besten, wo und welche Art von Hilfe gebraucht wird. SI legt großen Wert darauf, dass weder Partner noch Projekte in Abhängigkeit kommen.

25 Jahre Solidarität und Hilfe auch für in Deutschland bestehende Projekte. Denn für SI ist Solidarität und internationale Zusammenarbeit keine Einbahnstraße. 25 Jahre Cent für Cent abgeführte Spenden, die für das jeweilige Projekt von den Menschen bereitwillig gegeben wurden. 25 Jahre überparteilich, weltanschaulich offen, demokratisch und finanziell unabhängig.

Wir feiern auch in Duisburg: Am Samstag, 19. Juni, ab 16 Uhr: "Brückenkonzert" unter der "Brücke Flurstr.", Flurstraße 31 in Duisburg-Neudorf. Ab 15 Uhr gibt es einen Trommelworkshop auf der Wiese gegenüber. Es gibt Snacks und Getränke. Der Corona-Schutz wird strikt gewährleistet. Internationale Live-Musik: türkisch-kurdisch, rockige Roma-Musik, Rock- und Popmusik, internationale Freiheitslieder. Jeder ist willkommen, auf antifaschistischer und antirassistischer Grundlage.