Anna Lena Baerbock und "Grüne Fehlerkultur"

Auf dem Parteitag am Wochenende schenkten ihr dennoch 98,5 % der Delegierten gerne ihr Vertrauen. Kein Wunder, nach ihrer tiefgehenden Selbstkritik: Sie habe „Fehler gemacht“. Das habe sie (!) „tierisch geärgert“. Eine Vertreterin der Grünen Jugend erklärte ganz entzückt, was für ein wunderbares Beispiel grüner "Fehlerkultur" das sei.

Also, erst mal bereichert man sich schamlos entgegen der Verlautbarungen der Grünen, dann verschweigt man die Einkünfte. Schließlich wird man dabei erwischt. Dann erklärt man, wie sehr man selbst (!) sich ärgere (dass man sich hat erwischen lassen?) und dann ist alles gut ...

Kein Wort ehrlicher Selbstkritik, zum Warum und Wieso (und künftig?)

Baerbock hält es augenscheinlich mit Wilhelm Busch:

„Die Selbstkritik hat viel für sich.

Gesetzt den Fall, ich tadle mich;

So hab' ich erstens den Gewinn,

Daß ich so hübsch bescheiden bin;

Zum zweiten denken sich die Leut,

Der Mann ist lauter Redlichkeit;

Auch schnapp' ich drittens diesen Bissen

Vorweg den andern Kritiküssen;

Und viertens hoff' ich außerdem

Auf Widerspruch, der mir genehm.

So kommt es denn zuletzt heraus,

Daß ich ein ganz famoses Haus.“

(Kritik des Herzens)

Nur: Selbst die Selbstkritik nach Art des Gedichts von Wilhelm Busch brachte sie mit ihrer bürgerlichen Pseudo-Selbstkritik nicht zuwege.

Und: Bei Frau Baerbock klappt dieser Trick höchstens bei ihren Anhängern.

Natürlich: Es gibt Politiker bei CDU, SPD und anderen, die noch viel krasser sind. Aber aufgepasst, die Grünen holen Euch auch hier bald ein ...

Aber: Es gibt auch echte, offene, freimütige Kritik und Selbstkritik, die zu Erkenntnisgewinn führt.

Wer sich dafür interessiert, wird hier fündig!