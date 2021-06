Demonstration für Menschenrechte und Umweltschutz

In der kommenden Woche wird es im VW-Stammwerk zu Arbeitsausfällen in der Tiguan-, Touran- und Tarraco-Fertigung sowie in der Golf-Fertigung kommen. Die Spät- und Nachtschicht gehen in Kurzarbeit. In den Daimler-Werken in Bremen und Rastatt wird bereits diese Woche Kurzarbeit gefahren. Als Begründung wird Chipmangel angegeben