Die weltanschauliche Aufklärungsarbeit ist wichtig

Ein Leser aus Magdeburg schreibt zu dem Artikel vom 7. Juni 2021

„Die Entwicklung der Stimmung in der Bevölkerung wird vereinfachend dargestellt, die Widersprüchlichkeit kommt zu kurz, dadurch entsteht eine Tendenz der Schönfärbung. Gegen die sozialfaschistische Demagogie der AfD werden wenig Argumente entwickelt. Worauf beruhte der Wahlsieg der CDU? Auf einer Stimmung 'lieber alles beim Alten lassen' bei einem Teil ihrer Wähler, die sich Sorgen machen über die Zukunft der Gesellschaft, auch Ängste haben in Bezug auf eine 'Radikalisierung'. ... Reiner Haseloff hatte gesagt, mit ihm gebe es keine Koalition oder Zusammenarbeit mit der AfD. Das ist ein wesentlicher Grund für den Stimmengewinn, hier stimme ich dem Artikel in seiner Hauptaussage zu."

Aus dem Antwortbrief der Landesleitung

Lieber D., herzlichen Dank für deinen Brief zum Artikel vom 7. Juni 2021 zum Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Ich bin absolut deiner Meinung, dass die weltanschauliche Auseinandersetzung mit der AfD unterbelichtet ist. Da hast du ja selber schon einiges recherchiert.

Du schreibst: „Das Hauptmotiv für die Unterstützung der AfD ist schlicht Ausländerfeindlichkeit – da helfen Argumente oft wenig. Es ist den Leuten klar, das die AfD zumindest faschistoid ist. Das stört ihre Wähler aber nicht. Das 'Schein-Rebellische' spricht ihre Anhänger an. AfD: 'Wir werden sie jagen.' 'Unser Land, unsere Regeln'. (Wie bei den Hooligans. Die Frage der Kultur spielt eine große Rolle, reaktionäre T-Shirts von Thor Steinar sind leider sehr verbreitet, es gibt nicht wenig Bands aus der Grauzone wie Freiwild und Böhse Onkelz usw. Auf der anderen Seite war die AfD gezwungen, seit Monaten den Ton etwas runterzufahren, um zB auch Menschen anzusprechen, die denken 'in der DDR war nicht alles schlecht'. Vom Wahlergebnis war die AfD am Wahlabend enttäuscht, der lange Aufstieg setzt sich nicht weiter fort.“

Die Frage der Auseinanderfeindlichkeit stimmt sicher teilweise, aber wir müssen das weltanschaulich entlarven. Die AfD mobilisiert diffuse Ängste vor Überfremdung, vor dem „Volksaustausch“ durch Menschen aus dem Ausland. Was soll das denn heißen? In Sachsen-Anhalt gab es 2019 2840 Asylsuchende von 2,208 Millionen Einwohnern. Das sind 0,128 Prozent der Bevölkerung, Was ist denn da „überfremdet“?. Dieses Gedankengut und diese Ideologie führte zu dem faschistischen Brandanschlag in Halle 2018, den die Masse der Menschen in Sachsen-Anhalt ablehnt.

Die AfD ist der Meinung, dass jede Art von Frauenförderung wegfallen soll, die Frauen sollen sich schließlich auf Kinder und Küche konzentrieren. „Die natürliche Rolle der Frau ist die der Mutter.“ Die faschistische Autorin Palm schrieb drei Jahre vor Kriegsbeginn: „Wir wollen suchen gehen nach den ursprünglich naturhaften Kräften, die uns Frauen gegeben und die mit unserem Muttertum eins sind.“ Daran wird deutlich, dass der Standpunkt der AfD Inhalt der faschistischen Ideologie ist, zu der Massen von Menschen im Widerspruch sind.

Heute geben sich die AfD-Funktionäre, sogar der Faschist Björn Höcke, pseudodemokratisch, zum Teil sogar „antikapitalistisch“. Deshalb ist die weltanschauliche antifaschistische Aufklärungsarbeit von besonderer Bedeutung.