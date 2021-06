„Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“

Eine wichtige Orientierung für die antifaschistische Arbeit

In unserer Region gibt es eine aktive antifaschistische Bewegung, die überwiegend von jungen Leuten aus autonomen Gruppen getragen wird und Verbindungen zur ver.di-Jugend hat. Ihr hauptsächliches Tätigkeitsfeld sind Gegenveranstaltungen und Protestaktionen gegen Aktionen von Neofaschistischen und Veranstaltungen der AfD - in jüngster Zeit auch gegen die „Querdenker“-Auftritte in der Stadt. Daneben gibt es weiterhin antifaschistische Veranstaltungen der alten Friedensbewegung und des DGB, die mit der Losung „Nie wieder Faschismus – nie wieder Krieg“ am antifaschistischen Bewusstsein in der großen Mehrheit der Bevölkerung anknüpfen.

Korrespondenz aus Heilbronn