Erderwärmung mit dramatischen Folgen für arktisches Eis und Ozonschicht

Diese Entwicklung ist also schon länger bekannt. Was sagt die CDU/SPD-Bundesregierung dazu? „Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hob bei der Veranstaltung mit Rex hervor, dass die Klimaziele der Regierung verschärft wurden und Deutschland nun bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden soll.“²

Karliczek nannte hier explizit Grünen Wasserstoff als Energieträger der Zukunft und die Einlagerung von CO 2 in Ozeanen und Böden. Bei allen Vorteilen, die Wasserstoff als Energieträger bietet, so ist doch das, was die Bundesregierung in diesem Sektor plant ein Etikettenschwindel. 2020 erklärte Prof. Josef Lutz von der Technischen Universität Chemnitz gegenüber der Roten Fahne Redaktion zur Wasserstoffstrategie der Bundesregierung: "Zunächst wird von einem Bedarf von 90 bis 110 Terawattstunden (TWh) ausgegangen, doch die 'grüne' Wasserstoffproduktion in Deutschland soll nur 14 TWh betragen. Als erneuerbare Strommenge sollen 20 TWh 'spätestens bis 2040' zugebaut werden. Das ist marginal, und dafür werden Offshore-Windenergieanlagen hervorgehoben. Die Betreiber der Offshore-Windparks sind vor allem die Energiekonzerne, sie haben sich die mehr als doppelte Vergütung gegenüber den Anlagen an Land bei der Regierung absichern lassen. Vor allem aber: Wenn die erneuerbare Energie weiter ausgebremst wird, wird für die Wasserstofftechnik der Bedarf an fossilem Strom zunehmen. Bei Vattenfall lobt man die Strategie als 'Meilenstein für mehr Klimaschutz und Innovation'. Doch für Umwelt- und Klimaschutz ist die Gesamtbilanz negativ. Der Löwenanteil der Förderung geht an die Chemie- und Stahlindustrie. Es ist eine Strategie zur Weltdominanz ausgehend von zu schaffender Wasserstofftechnologie. Sie zielt darauf ab, die weltführende Stellung deutscher Chemiekonzerne auszubauen." (Hier das komplette Interview)

Bezüglich der Verpressung von CO 2 im Boden und vor allem im Meer hatte die Bürgerinitiative gegen CO 2 -Endlager bereits 2020 festgestellt: "Wissenschaftler warnen vor Blowouts (explosionsartiges Freiwerden von Kohlendioxid), wie sie in der Nordsee bei der Suche nach Erdgas bereits häufiger vorgekommen sind ... Hielten die Kavernen nicht dicht, könnte dies einen schnellen Anstieg des Meeresspiegels und eine umfassende Versauerung der Meere mit katastrophalen Auswirkungen für das Leben im Meer zur Folge haben ... Erhöht wird die Gefahr von Leckagen und Blowouts durch Erdbeben ... ." (Mehr dazu hier) Der Kern ist, dass dadurch CO 2 nicht vermieden, sondern nur "versenkt" wird.



Das ist nichts anderes als eine neue Variante des imperialistischen Ökologismus: Die Folgen des weltweit im Rahmen des Imperialismus gesetzmäßigen Kampfs der internationalen Monopole um Marktanteile und Maximalprofite ist eine ebenfalls gesetzmäßige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur. Die Monopole gehen völlig rücksichtslos vor und belasten Mensch und Natur zusehends mit Giften, Abgasen, Müll etc. Dies wird von den Massen weltweit nicht gewollt: Eine sich mehr und mehr kämpferisch entwickelnde Umweltbewegung unter Führung des weltweiten Industrieproletariats sagt dieser Entwicklung den Kampf an. In vorderster Front dabei ist die Jugend: Weltweit entwickelte sich mit Fridays for Future (FFF) eine kämpferische Umweltbewegung, die in ihren Höhepunkten eng mit der Arbeiterbewegung verbunden war und mit der gesellschaftsverändernden revolutionären Perspektive Weitblidk bekam.

Aufgrund dieser Entwicklung und des entsprechenden Drucks, den die Massen damit auf die Herrschenden ausüben, gingen die Herrschenden zu einer neuen Variante des imperialistischen Ökologismus über: Seitens der UNO mit der Fortsetzung von Umwelkonferenzen, die im System der kleinbürgerlichen Denkweise die Aufgabe haben, den Eindruck zu erwecken, dass die imperialistischen Regierungen unermüdlich an der Rettung des Klimas arbeiten würden. So wurde im Jahr 1997 auf der UN-Klimakonferenz im japanischen Kyoto lediglich eine Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen bis 2012 auf 5,2 Prozent unter das Niveau von 1990 beschlossen. Während Wissenschaftler schon damals die Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes in den folgenden hundert Jahren auf Null forderten.