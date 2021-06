Fujimori-Anhänger wollen Niederlage nicht akzeptieren

All das ist eine Lüge gegenüber dem Sohn des Volkes, Pedro Castillo von der Peru Libre Party. Die Fujimoristas der Elite der großen Geschäftsleute (Anhänger der ultrareaktionären Präsidentschaftskandidatin Keiko Fujimori) wollen den Sieg nicht anerkennen und appellieren an das Wahlgremium, den Sieg von Peru Libre zu ignorieren. Wir sind in einem andauernden Kampf auf den Straßen und Plätzen, damit sie den Sieg von Professor Pedro Castillo anerkennen.

Die Großmächte der Rechten wissen nicht, was sie tun sollen und suchen nach Tricks, um den Sieg von Pedro Castillo zu ignorieren, der mit 50,82 Prozent gegen den Fujimorismus (49,18 Prozent) gewann, was einen Unterschied von 60.000 Stimmen ergibt. Wir führen Sit-ins und kontinuierliche Märsche durch, bis er anerkannt wird.

Sie stehen am Rande des Abgrunds und wollen ihre Niederlage nicht anerkennen. Die japanischstämmige Fujimorista Keiko Fujimori will eine illegitime Regierung übernehmen, wie sie ihr Vater - ein Diktator und Völkermörder - vor zehn Jahren hatte.

Bei dieser Gelegenheit unterstützen wir alle den Sohn des Volkes Pedro Castillo, einen bescheidenen Lehrer aus den Ecken der peruanischen Anden.

STÄRKE AUS DEM VOLK GEBOREN!!!!!

PERU LIBRE

PEDRO CASTILLO PRÄSIDENT 2021!!!!!!

