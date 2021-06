Herne / Antikommunismus: „Du hast ein Recht auf eine eigene Meinung!“

Vor zwei Wochen gab es vor der Erich-Fried-Gesamtschule einen Tumult: Bis zu fünf Lehrkräfte und drei Polizisten gingen teils aggressiv gegen eine Informationsaktion der MLPD vor. Dazu müsst ihr wissen: Die MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands) ist eine zugelassene Partei, die zur Bundestagswahl in allen Bundesländern antritt. In Herne kandidiert Peter Weispfenning für sie. Es gehört zum Recht auf freie Wahlen und zum Recht auf freie Meinungsäußerung, dass sie die Menschen in Herne informiert und das Gespräch anbietet. Das zu behindern und zu unterdrücken, ist aus gutem Grund in Deutschland verboten.

MLPD-Einsatz erlaubt – Unterdrückung verboten

Es war einiges geboten: Man schnitt uns den Weg ab und bedrängte uns – man ging bis auf wenige Zentimeter an uns heran (und das bei Corona!). Schülerinnen und Schüler wurden beiseite geführt mit Aussagen wie: „Geh schnell rein“, „Nimm nichts von denen“. Eine Lehrerin rief sogar die Polizei, weil hier „die MLPD“ wäre. Es wurde erzählt, wir dürften vor der Schule nicht verteilen. Das war Stimmungsmache, man sollte denken, irgendwas wäre anrüchig. Aber: Das war glatt gelogen! Auch die Polizei stellte nachher fest, dass das selbstverständlich erlaubt ist, bis zum Eingang zum Schulgelände, wo die Pfosten stehen. ...

Selbständiges Denken statt Antikommunismus

Manche Lehrkräfte sagten, man würde doch ansonsten durch die MLPD „beeinflusst“. Als ob die Schule oder das Fernsehen einen nicht beeinflussen würden. Man wird ständig beeinflusst, es kommt darauf an: Nutzt es den Arbeiterinnen und Arbeitern, den rebellischen Jugendlichen, oder den Herrschenden? Die MLPD fördert selbständig denkende und handelnde junge Menschen! ...

Der Antikommunismus will jede Debatte über eine gesellschaftliche Alternative verhindern und in ein schlechtes Licht rücken. Er will es nicht, dass ihr Euch selbständige Gedanken macht und danach handelt. Macht Euch ein eigens Bild über die MLPD und ihren Jugendverband REBELL. ...

