Drohende Klimakatastrophe

Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 warnt vor dramatischen Entwicklungen

Alle sechs Jahre wird im Auftrag der Bundesregierung eine „Klimawirkungs- und Risikoanalyse“ für Deutschland erstellt. Bürgerliche Experten aus 25 Bundesbehörden und -Institutionen arbeiten zusammen. Ihr Ergebnis bescheinigt der imperialistischen Umweltpolitik der Regierung völliges Versagen. „Die Schäden wirken sich in einem Dominoeffekt von bereits heute stark belasteten Ökosystemen wie Böden, Wäldern und Gewässern hin zum Menschen und seiner Gesundheit aus. 'Am Anfang der Wirkungsketten stehen dabei fast immer Veränderungen der natürlichen Systeme und Ressourcen und am Ende vieler Wirkungsketten oft die menschliche Gesundheit', heißt es in der Studie.“¹

Von hkg