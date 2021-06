Kundgebung und Demonstration „Keine einzige mehr“ am 22. Juni in Buer

Nur wenige Meter vom Kundgebungsort entfernt wurde exakt vor zwei Jahren ein brutaler Mordanschlag auf die junge Frau und Mutter „Seda“ verübt. Sie überlebte schwerstverletzt, weil sie heldenhaft gegen ihren Angreifer kämpfte und sofort Hilfe von Passanten erhielt. „Seda“ hat sich danach mutig an die Öffentlichkeit gewandt: „Wir können viel bewegen, wenn wir nicht ,Uns geht das nichts an' oder ,Sie hat bestimmt mit Schuld daran, dass sie geschlagen wurde' … sagen.“

Sie hat dafür den Rückhalt einer breiten Solidaritätsbewegung, von Freunden, Mitstreiterinnen und Mitstreitern erhalten. „Meist schrecken jedoch Frauen aus Angst vor weiterer Bedrohung davor zurück, und weil sie in vielen Fällen durch Justiz, Behörden und Polizei ungenügend geschützt werden. Auch deswegen ist es uns wichtig, aus Anlass des zweiten Jahrestages auf die Straße zu gehen“, betont Carmen Dachner vom Ortsvorstand. Und weiter: „Auch bei ,Seda' nahmen die zur Hilfe geholten Polizisten sie und die durch Zeugen bestätigte Morddrohung nicht ernst genug und es wurde nicht alles unternommen, ,Seda' zu schützen“.

Gewalt an Frauen wird noch zu oft als Familiendrama abgestempelt und Tötungsdelikte nicht als das betrachtet und verfolgt, was sie sind: Mord nur aus dem Grund, weil sie eine Frau ist und als Ergebnis einer extrem frauenfeindlichen Denkweise. Dazu trägt der in der Gesellschaft geförderte Sexismus bei, der Frauen als Waren behandelt. In Deutschland stirbt jeden dritten Tag eine Frau durch häusliche Gewalt. ...

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung als pdf-Datei