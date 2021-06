Bundesweit

Mietenstopp – Aktionen in 54 Städten am kommenden Samstag

„Es ist 5 vor 12: Hände hoch für den Mietenstopp – Bundesweiter Aktionstag am 19. Juni“, heißt es im Aufruf des Bündnis Mietenstopp für die kommenden sechs Jahre. In 54 Städten in ganz Deutschland sind Aktionen geplant.

Von sr