Präsidentschaftwahl in Peru

Ein Sieg gegen Antikommunismus und des Willens der Volksmassen

Nach der Auszählung von 98 Prozent der Stimmen ist nun klar: mit einem antiimperialistischen Programm hat Pedro Castillo in der Stichwahl am 6. Juni mit 50,2 Prozent 60.365 Stimmen mehr erhalten als die ultrarechte Keiko Fujimori mit 49,8 Prozent der Stimmen. Dieser hart erkämpfte Wahlsieg unterstreicht die Entwicklung eines beginnenden Prozesses zu einer länderübergreifenden revolutionären Gärung in ganz Lateinamerika.

Von Anna Bartholomé