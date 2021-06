Polizei verhaftet Journalisten

Am Montag, den 14. Juni, war in der Schweiz wieder Frauenstreiktag. Mindesten 100.000 Frauen und Männer beteiligten sich an Demonstrationen und Kundgebung, die größte davon mit 30.000 Beteiligten in Bern. Aufgerufen hat die Gewerkschaft Unia. Die Forderungen sind breit gefächert: Gegen Gewalt an Frauen, für ein Ende von Frauenbenachteiligung bei Lohn, für bessere Arbeitsbedingungen vor allem im Pflegebereich. Auf der Straße sind vor allem viele junge Frauen, die sehr kämpferisch gesellschaftliche und arbeitsrechtliche Veränderungen forderten.