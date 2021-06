„Postmodernismus – was ist das denn?“

Trotzdem bleibt auch Gelsenkirchen eine Arbeiterstadt: Immer noch gibt es ein Übermonopol wie BP mit über 2000 Arbeiterinnen und Arbeitern, Tausende arbeiten in Logistikbetrieben, IT-Betrieben, Call-Centern, auf dem Bau… . Auch die Beschäftigten in den großen Krankenhäusern arbeiten industriell, gehören zur Arbeiterklasse. Das Zentrum der Industriearbeiterschaft hat sich nach Ostwestfalen und in den Norden verlagert - mit Zigtausenden Arbeiterinnen und Arbeitern, nicht zuletzt in der Automobilindustrie. Weltweit wächst das internationale Industrieproletariat. In den gegenwärtigen Kämpfen von Lateinamerika bis Südafrika, Osteuropa bis nach Indien stehen besonders Bergarbeiter vorne dran in den Kämpfen. Sie alle strafen die Postmodernisten Lügen.