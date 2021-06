Weltanschauliche Diskussion über Religion

Wir diskutierten anhand des christlichen Glaubensbekenntnisses, dessen Wesen beim Islam ähnlich ist: Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde usw. Ist Gott der Schöpfer von Himmel und Erde? Er war sich unsicher und fragte, wie kann der Mensch entstehen, wie kön-nen Tiere entstehen ohne Gott. Ich erklärte kurz die Evolution, von der er nur wusste, dass der Mensch anscheinend aus dem Tierreich entstammt. Er war interessiert darüber mehr zu erfahren. Sein Hauptanliegen war, dass es eine höhere Gerechtigkeit geben muss: ein Ver-brecher wie Hitler muss nach dem Tod bestraft werden und jemand, der Gutes tut, belohnt werden. Sonst könnte ja jeder tun und lassen, was er will, auch andere ausbeuten, er wird ja nicht bestraft.

Wir diskutierten, was das bedeutet. So ein Glaube schwächt den Willen und die Zuversicht, dass wir für ein Leben ohne Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen. Es gibt kein höheres Wesen. Demgegenüber ist der Kommunismus die Lehre von der Befreiung der Arbeiter. Wir Arbeiter und Unterdrückte müssen und können uns von den Unterdrückern und Ausbeutern befreien, dann können wir sie zur Rechenschaft ziehen und wir können ein gutes Leben haben. Darüber wollen wir uns weiter auseinandersetzen.